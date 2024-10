Viele Gemeinden in Sachsen-Anhalt klagen über zu viele FCM-Aufkleber. In einer Stadt wollen Lokalpolitiker einen unstrittenen Weg gehen, um das Problem in den Griff zu kriegen.

Am Jersleber See haben sich FCM-Fans ausgetobt. Viele Gemeinden haben die Nase voll von den Stickern.

Magdeburg. - Als Traditionsverein mit reichhaltiger Geschichte ist der 1. FC Magdeburg nicht nur in der Landeshauptstadt tief verwurzelt. Die Anhänger strömen aus fast allen Landesteilen zu den Heimspielen in der Avnet-Arena (früher MDCC). Ihre Verbundenheit zu den Blau-Weißen zeigen sie allerdings nicht nur an den Spieltagen, sondern dokumentieren sie auch im Alltag: in Form von Aufklebern und Graffitis. Die überziehen Laternenpfähle, Verkehrsschilder, Lärmschutzwände und Brücken flächendeckend. Nicht immer zum Vergnügen des Teils der Bevölkerung, der mit Fußball im Allgemeinen und dem FCM im Speziellen wenig bis nichts zu tun hat.