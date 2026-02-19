Nach Krawallen beim Fußball-Zeitligaspiel FCM gegen Dresden Sabotiert Fanhilfe Magdeburg Ermittlungen der Polizei?
Polizeigewerkschaften in Sachsen-Anhalt sind auf der Zinne. Grund ist ein Aufruf, in dem Fußballchaoten Tipps gegeben werden, wie sie die Polizei austricksen können.
Aktualisiert: 19.02.2026, 19:20
Magdeburg - Ein Text im Stadionheft von Block U – den Ultras des 1. FC Magdeburg – sorgt für einen Sturm der Entrüstung bei Sachsen-Anhalts Polizeigewerkschaften. Sie sprechen von einer „Anleitung zur Strafvereitelung“. Worum geht es?