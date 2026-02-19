Der Frühling klopft am Wochenende langsam in Sachsen-Anhalt an – zumindest auf dem Thermometer. Dominik Jung warnt davor, den Winter bereits abzuschreiben.

Magdeburg/Halle (Saale). – Der Frühling scheint noch in weiter Ferne zu sein. Die Wettervorhersagen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Bereits am Wochenende werden in Sachsen-Anhalt frühlingshafte Temperaturen erwartet.

Doch ist das wirklich schon das Ende des Winters? Meteorologe Dominik Jung ist anderer Meinung.

Frühlingshafte Temperaturen am Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

In seiner Kolumne auf wa.de erklärt er, dass eine kräftige Südwestströmung die milde Atlantikluft nach Deutschland bringt. Mit fast 20 Grad fühlt es sich in der kommenden Woche in Südfrankreich schon fast nach Sommer an.

In Sachsen-Anhalt kehrt ab dem Wochenende auch der Frühling ein – zumindest, was die Temperaturen betrifft. Bei Temperaturen von bis zu 13 Grad kann es aber öfter regnen. Zudem wird es auf dem Brocken immer wieder stürmisch. Auch in der Nacht rutschen die Temperaturen nicht mehr in den Minusbereich.

Milde Temperaturen: Wachsende Pegelstände und Pollenflug in Sachsen-Anhalt

In vielen Regionen Sachsen-Anhalts beginnt dann der Tauprozess. Dadurch können die Pegel von Flüssen steigen. Der Pegelstand der Elbe liegt in Magdeburg und Barby laut wetteronline.de bereits jetzt über dem Mittelwert. Auch die Saale führt bei Halle oder Calbe im Moment mehr Wasser als gewöhnlich.

Ab der kommenden Woche beginnt nach rbb-Informationen der Pollenflug in Ostdeutschland. Die Haselblüte fliegt dann wieder durch die Luft. Experten zufolge kann der Regen noch "Schlimmeres verhindern". Sobald es wieder sonniger werde, quälen die fliegenden Pollen den ein oder anderen Allergiker.

Dominik Jung: Winter in Sachsen-Anhalt noch nicht abgeschrieben

In seiner Kolumne betont Dominik Jung, dass der Winter zumindest meteorologisch noch nicht abgeschrieben ist. So sei es im März und April durchaus möglich, dass er zurückkommt.

Ob das auch wirklich geschieht, könne er noch nicht sagen. Sicher ist nur, dass die kommende milde Phase keine Garantie für eine längere Wärmeperiode ist.