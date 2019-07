Ein Kunstwerk in der Orangerie in Staßfurt ist einem Brand zum Opfer gefallen. Foto: Polizei Salzlandkreis

In Aschersleben ist bei einem vorsätzlich gelegten Brand ein Kunstwerk komplett zerstört worden. Die Polizei ermittelt und sucht Hinweise.

Aschersleben (vs) l Ein Brand hat am Mittwochmorgen Teile der Orangie in de Bestehornstraße in Aschersleben zerstört. Das teilt die Polizei mit. Anwohner hätten die Beamten über ein Feuer in der "Orange", einem begehbaren Kunstwerk aus Holz, gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen aber das Kunstwerk wurde komplett zerstört. Es sei ein Wahrzeichen der Stadtparkumgestaltung, schreibt die Polizei.

Die Beamten gehen aktuell von einer Brandstiftung aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hinweise zur Tat oder vermeintlichen Tätern nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Rufnummer 03471/3790 entgegen.