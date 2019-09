Ein Pkw-Fahrer stoppte auf der Autobahn 14 Richtung Magdeburg wegen eines Geräuschs - dann stand sein Auto plötzlich in Flammen.

Magdeburg (vs) l Der Fahrer eines Pkw Ford war am 5. August auf der Autobahn 14 in Richtung Magdeburg unterwegs. Wie das Polizeirevier Halle mitteilt, hörte der Mann gegen 13 Uhr ein "Poltern im Motorraum" und blieb auf dem Standstreifen stehen.

Hier fing das Auto plötzlich Feuer. Der Versuch des Fahrers das Feuer zu löschen, blieb erfolglos und der Pkw brannte komplett aus. Kameraden der Feuerwehr konnte den Brand später löschen.