Magdeburg - Wer kann sich nicht noch an die Aufregung im Harzort Ilsenburg erinnern, auch wenn es inzwischen schon zehn Jahre her ist: „Ist er das oder nich? Na klar! Nee, isser doch nich!“ Es hatte sich herumgesprochen, dass sich der US-Star George Clooney während der Arbeiten am Film „Monuments Men“, der zu großen Teilen in Halberstadt und Osterwieck abgedreht wurde, gleich das komplette Ilsenburger Hotel „Zu den Rothen Forellen“ für vier Wochen gemietet hatte. Das Rätselraten fand allerdings in einiger Entfernung statt, hatte doch ein extra engagierter Sicherheitsdienst mehr als ein Auge darauf, dass Gucker der Hollywood-Ikone, die dafür bekannt ist, dass sie fürs Mengenbaden nichts übrighat, nicht auf die Pelle rückten.