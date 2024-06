Baden wie im Meer, riesige Rutschen, hohe Sprungtürme und Wasser ohne Chlor: Bei diesen Freibädern in Sachsen-Anhalt lohnt sich der Besuch in den Sommerferien.

Diese Freibäder in Sachsen-Anhalt sind echte Geheimtipps

Ausflug in den Sommerferien

Magdeburg. - Am 24. Juni beginnen in Sachsen-Anhalt für die Schüler die Sommerferien. Die freien Wochen wollen mit Programm gefüllt werden – und was kann es im Sommer Schöneres geben als einen Besuch im Freibad. Welche Besonderheiten bieten die Schwimmbäder im Land für Schüler und erwachsene Besucher?