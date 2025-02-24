Glätte und Schneeschauer prägen die kommenden Tage in Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken wird es stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor strengem Frost.

Zum Jahresanfang gibt es in Sachsen-Anhalt frostiges Winterwetter und glatte Straßen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – In der zweiten Januarwoche bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckkomplex kalte Meeresluft polaren Ursprungs nach Sachsen-Anhalt.

Das bedeutet: Es bleibt kalt und frostig. Die Temperaturen klettern im Laufe der Woche nicht über 0 Grad. Durch überfrierende Nässe kann es glatt auf den Straßen werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frost und Sturmböen auf dem Brocken

Ein Wechsel aus Sonne und Wolken ist laut DWD am Mittwoch, dem 7. Januar, zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich um die -1 Grad Celsius, im Harz um die -4 Grad Celsius. Im gesamten Harz ist den Angaben zufolge mit einzelnen Windböen und Schneeverwehungen zu rechnen. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 8. Januar, ist örtlich leichter Schneefall zu erwarten. Es bleibt bei -9 bis -5 Grad frostig. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen mit Schneeverwehungen erwartet.

Schneeschauer und frostige Temperaturen am Donnerstag

Bei Temperaturen zwischen -3 und 0 Grad soll es laut DWD am Donnerstag, dem 8. Januar, einzelne Schneeschauer geben. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

In der Nacht zu Freitag, dem 9. Januar, bleibt der Himmel bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen -5 und -1 Grad. In der zweiten Nachthälfte kann es vermehrt zu Schneefall kommen, der in den Morgenstunden teils in Regen übergeht. Auf dem Brocken werden Angaben zufolge wieder Sturmböen erwartet.

Warnung vor gefrierendem Regen auf den Straßen

Am Freitag, dem 9. Januar, startet der Tag zunächst mit Schneefall, der allmählich in Regen übergeht. In dieser Übergangsphase, so warnt der DWD, ist mit gefrierendem Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und +3 Grad, im Harz um die 0 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 10. Januar, ist der Himmel bedeckt. Die Tiefstwerte liegen zwischen -8 und -3 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus östlicher Richtung.

Am Samstag, dem 10. Januar, kann es bei Temperaturen zwischen -5 und +1 Grad gelegentlich Schneeschauer geben.

Auch die Nacht zu Sonntag, dem 11. Januar, startet wolkig, klart jedoch im Verlauf auf. Die Temperaturen können auf bis zu -13 Grad absinken.