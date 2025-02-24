Glätte und Schneeschauer prägen die kommenden Tage in Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken wird es stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor strengem Frost.

Klirrender Dauerfrost: DWD warnt vor Schnee und Eis sowie Glätte und Sturm

Zum Jahresanfang gibt es in Sachsen-Anhalt frostiges Winterwetter und glatte Straßen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – In der zweiten Januarwoche bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckkomplex kalte Meeresluft polaren Ursprungs nach Sachsen-Anhalt.

Das bedeutet: Es bleibt kalt und frostig. Die Temperaturen klettern im Laufe der Woche kaum über 0 Grad. Durch überfrierende Nässe kann es glatt auf den Straßen werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen und Schneeverwehungen im ganzen Land

Bei Temperaturen zwischen -3 bis 1, im Harz zwischen -5 bis -3 Grad, soll es laut DWD am Donnerstag, dem 8. Januar, einzelne Schneeschauer geben. In den Hochlagen des Harzes weht bereits am frühen Donnerstagmorgen starker Wind, Schneeverwehungen sind dort wahrscheinlich.

In der Nacht zu Freitag, dem 9. Januar, bleibt der Himmel bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen -5 und -1 Grad. In der zweiten Nachthälfte kann es vermehrt zu Schneefall kommen, der in den Morgenstunden teils in Regen übergeht.

Es sind verbreitet Wind- und Sturmböen zwischen 55 und 65 km/h zu erwarten, verbunden mit Schneeverwehungen. Auf dem Brocken können teils schwere Sturmböen bis 90 km/h auftreten.

Warnung vor gefrierendem Regen auf den Straßen

Am Freitag, dem 9. Januar, startet der Tag zunächst mit Schneefall, der allmählich in Regen übergeht. In dieser Übergangsphase, so warnt der DWD, ist mit gefrierendem Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und +3 Grad, im Harz um die 0 Grad.

Allgemein herrscht Schnee- und Eisglätte. Am Freitagvormittag kann es im Süden Sachsen-Anhalts besonders heikel werden: Dort geht der Schneefall zeitweise in Schneeregen oder gefrierenden Regen über, örtlich droht Glatteis. Gebietsweise sind mit 5 bis 10, örtlich mit bis zu 15 cm Neuschnee zu rechnen.

In der Nacht zu Samstag, dem 10. Januar, ist der Himmel bedeckt. Die Tiefstwerte liegen zwischen -8 und -3 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus östlicher Richtung, teils böig mit Schneeverwehungen.

Zweistellige Temperaturen im Minusbereich in der Nacht zum Sonntag

Am Samstag, dem 10. Januar, kann es bei Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad gelegentlich Schneeschauer geben.

Auch die Nacht zu Sonntag, dem 11. Januar, startet wolkig, klart jedoch im Verlauf auf. Die Temperaturen können auf bis zu -13 Grad absinken.

Frost und Kälte halten weiterhin an

Am Sonntag, dem 11. Januar, wird es wolkig und meist niederschlagsfrei bei Höchstwerten zwischen -7 und -4 Grad.

Auch in der Nacht zum Montag, dem 12. Januar, bleibt es überwiegend trocken, bei erneut frostigen -8 bis -13 Grad und schwachem Wind.