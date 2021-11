Fußgänger auf A9 von Wagen erfasst - Fahrerflucht

Halle - Auf der A9 im Saalekreis hat ein Fahrzeug einen Fußgänger erfasst. Der Mann, der Zeugenaussagen zufolge am Freitagabend die Autobahn überquerte, wurde dabei schwer verletzt, das Fahrzeug fuhr weiter, wie ein Polizeisprecher am Samstag in Halle mitteilte. Die Identität des Fußgängers ist noch nicht geklärt, er wurde in eine Klinik geflogen. Die Autobahn blieb in Richtung München für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.