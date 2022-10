An Gartenfeuern in Sachsen-Anhalt scheiden sich die Geister

Die Mehrheit der Landkreise in Sachsen-Anhalt hat sich schon lange von Gartenfeuern verabschiedet. Fünf Regionen halten aber am Verbrennen der Abfälle fest. Dem Umweltministerium gefällt das nur bedingt.

Magdeburg/Stendal - Kaum war die Sonne am Mittwochmorgen in Stendal aufgegangen, zogen schon die ersten Rauchschwaden über viele Grundstücke und Kleingartenanlagen der Stadt. Denn die Stendaler genießen ein umstrittenes Privileg: Sie dürfen die Abfälle, die in ihren Gärten anfallen, noch auf ganz altmodische Weise per Verbrennen entsorgen. Zweimal in der Woche (Sonnabend und Mittwoch) gestattet dies der Landkreis Stendal momentan seinen Einwohnern.