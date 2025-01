Das vor einem Jahr eröffnete Gourmetrestaurant „Silberstreif“ in Stolberg wurde direkt in den "Gault & Millau"-Führer aufgenommen. (Symbolbild)

Halle/Stolberg/Magdeburg. - Wo isst es sich am besten? Welche Restaurants bieten eine Top-Qualität? Alljährlich zeichnet der Restaurantführer „Gault & Millau“ die besten Adressen zum Essengehen aus. Auch in die diesjährige Auflage haben es wieder Lokale aus Sachsen-Anhalt geschafft.

Mit dem Gourmetrestaurant „Silberstreif“ im Südharz hat der Restaurantführer beispielsweise eine neue Küche aus Sachsen-Anhalt aufgenommen. Das „Silberstreif“ mit Küchenchef Eric Jadischke öffnete erst im Februar vergangenen Jahres und erhielt auf Anhieb drei von fünf möglichen Kochhauben in der neuen Ausgabe des Restaurantführers.

Damit zählt das Restaurant aus Stolberg, das zum Naturresort „Schindelbruch“ gehört, laut „Gault & Millau“ zu den besten Restaurants in Sachsen-Anhalt.

Auch Sternekoch Robin Pietsch wird wieder ausgezeichnet

Als einzig weiteres Restaurant bekam auch das „Pietsch“ von Küchenchef Robin Pietsch in Wernigerode drei Kochhauben. Drei Kochmützen stehen beim „Gault & Millau“ für höchste Kreativität und Qualität sowie bestmögliche Zubereitung.

Pietschs zweites Haus „Zeitwerk“ wurde mit zwei Kochmützen ausgezeichnet. Die Kritiker bescheinigten ihm somit einen hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität.

Das Restaurant „Speiseberg“ in Halle erhielt ebenfalls erneut zwei der begehrten Kochmützen, jeweils eine ging an das „1699“ in Tangermünde und den „Gasthof Zufriedenheit“ in Naumburg.

Der „Gault & Millau“ gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.