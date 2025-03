Kriminalität Gefahr durch Pyro-Bomber steigt - Schäden an Automaten gehen in die Millionen

Bei Sprengungen von Zigaretten- und Fahrkartenautomaten in Sachsen-Anhalt gehen die Schäden in die Millionen. In fast allen Fällen nutzen laut Landeskriminalamt die Täter inzwischen selbstgebaute Sprengsätze.