Schusswaffe gebaut Halle-Attentäter Stephan B. nach Geiselnahme in JVA Burg erneut angeklagt

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg in einer Presseerklärung mitteilt, wird der Halle-Attentäter Stephan B. erneut angeklagt. Er hatte am Abend des 12. Dezember 2022 in der Justizvollzugsanstalt Burg Vollzugsbeamte mit einer Schusswaffe bedroht und in seine Gewalt gebracht.