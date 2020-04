Das Magdeburger Landgericht hat drei Männer wegen der Tötung eines Münchners im Jahr 2012 zu langen Haftstrafen verurteilt.

Magdeburg l Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Magdeburg hat am Donnerstag (30. April) drei Litauer wegen der Tötung eines Münchners im Jahr 2012 in einem Wald bei Dessau-Rosslau in 3. Instanz wegen versuchten Mordes, erpresserichen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung zu hohen Haftstrafen verurteilt.

Vytautas L. (31) zu 13 Jahren Haft, Mindaugas L. (40) zu zehneinhalb Jahren Gefängnis und Evaldas J. (38) zu zehn Jahren und neun Monaten.

Zuvor hatte das Landgericht Dessau-Rosslau zweimal geurteilt. Der Bundesgerichtshof hatte genau so oft die Urteile teilweise aufgehoben. Das Landgerecht Magdeburg sollte zuletzt darüber entscheiden, ob Mordmerkmale vorliegen, was die Vorgerichte nicht gesehen hatten.

Fünf Litauer hatten am xx Januar 2012 den Informatiker von einer Raststätte an der A9 entführt und durch Schläge und Trite schwer verletzt, um die PIN-Nummer seiner EC-Karte zu erpressen. Dann hatten sie ihn in seinem Miet-Transporter gefesselt liegengelassen, um so Zeit für die Flucht zu gewinnen.

Das Opfer war an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Eine ausführliche Fassung folgt.