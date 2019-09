In Magdeburg ist das Urteil gegen den Angeklagten gefallen, der mehrere Menschen bei Prügelattacken zum Teil schwer verletzt hat.

Magdeburg l Am Landgericht Magdeburg wurde der angeklagte Bahaa M. im Fall der zweifachen Körperverletzung und vorsätzlichen Körperverletzung freigesprochen. Das Gericht begründete das Urteil damit, dass der 34-Jährige, der unter anderem eine Abiturientin und einen Medizinstudenten in einer Magdeburger Straßenbahn krankenhausreif geschlagen hat, in nicht schuldfähigem Zustand gehandelt habe. Zudem wurde die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik angeordnet, weil das Gericht den Syrer als gemeingefährlich eingestuft hat.

Außerdem wurde Bahaa M. dazu verurteilt, an das eine Opfer, den verletzten Medizinstudenten, 10.000 Euro Schadensersatz und an die geschlagene Abiturientin 4500 Euro zu zahlen. Der Angeklagte nahm die Urteilsverkündung gefasst auf und hatte sich in seinem letzten Wort bei allen Beteiligten noch einmal entschuldigt. Gegen das Urteil kann Revision eingereicht werden.

Die Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten den Freispruch wegen Schuldunfähigkeit beantragt und gefordert, dass der Angeklagte Bahaa M. in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht werde.

Maximal vier Jahre Haft beantragt

Die Verteidigung des 34-Jährigen hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe beantragt, welche die vier Jahre nicht überschreiten sollte. Eine Krankheit, die eine Schuldunfähigkeit rechtfertigen würde, hielt die Verteidigung hingegen für nicht erwiesen.

Der Angeklagt hat kurz vor Ostern in einer Straßenbahn eine 18-jährige Abiturientin und einen ihr zur Hilfe eilenden 28-jährigen Medizinstudenten krankenhausreif geschlagen. Außerdem war der Syrer auch wegen einer Körperverletzung am Hasselbachplatz vom 11. April angeklagt. Dort hatte Bahaa M. einem 32-jährigen Pakistaner grundlos mehrmals ins Gesicht geschlagen. Weitere Opfer des 34-Jährigen soll es in Lemgo und Detmold gegeben haben.

Dem Prozess ging eine Polizei-Panne voraus, wodurch der Angeklagte erst Tage nach seiner Prügelattacke in der Straßenbahn verhaftet wurde.