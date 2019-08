Vier Männer wurden vom Landgericht Magdeburg verurteilt, weil sie einen Mann in Blankenburg zu Tode geprügelt haben.

Magdeburg l Die 2. Jugendstrafkammer am Landgericht Magdeburg hat am Montag drei Männer aus dem Oberharz wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Der vierte Angeklagte, ein 20-Jähriger, muss für 7 Jahre in eine Jugendanstalt.

Mit der Entscheidung hatte sich das Gericht dem Antrag der Halberstädter Staatsanwaltschaft angeschlossen.

Opfer starb durch Einatmung von Blut

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Sicherheitsleute der Westernstadt in Hasselfelde Silvio B. (43), Andre P. (35), Andre S. (20) und Christian M. (26) aus "niedrigen Beweggründen" gehandelt haben. Sie hatten am Abend des 3. Januar 2019 in Blankenburg einen 30-Jährigen mit Teleskopschlagstöcken und Fäusten geschlagen sowie getreten. Dabei wurde der "Gesichtsschädel regelrecht zerschmettert". Das Opfer starb gegen 21.30 Uhr noch am Tatort an Bluteinatmung.

Die Vorsitzende Richterin Anne-Maria Seydell sprach von "45 Spuren stumpfer Gewalt, davon 17 gegen den Kopf."

Hintergrund des Mordes sei gewesen, dass das Quartett das Opfer Thomas W. aus Hasselfelde vertreiben und ihm dazu einen "Denkzettel" verpassen wollte, weil er im Ort "Unruhe verbreitet" habe.