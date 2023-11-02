In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 24. bis 28. Dezember 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Heiligabend heißt es aber erst ab 22 Uhr mit VDJ Phil & Bent "Rockin Jesus Birthday Party". Am 25.12. wird ab 19 Uhr beim "Weihnachtsrock" die Wundertüte mit VDJ Phil & Team geöffnet.

Buttergasse: "Back in Time" mit Talla 2XLC als Mainact sowie Sunshine startet am 25.12. um 21 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. Die "Black Night" bricht am 26.12. um 23 Uhr mit DJ Kool Vibez und seinem Mix aus Black, Afro Beats, Latin, RnB, Hip-Hop und Deutsch Rap an. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. Am 27.12. beginnt um 18 Uhr das Ehemaligentreffen der Sportschulen, ab 22 Uhr legt DJ Henne Musik auf.

Factory: Unter dem Titel "Happy Days Are Back Again" legt DJ C.H.R.I.S. am 25.12. ab 21 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 Trance-, Techno- und Acid-Classics der 90er und 2000er Jahre auf. Die "Depeche-Mode-Party" auf dem einen Floor und die "80er Party" folgen am 26.12. ab 22 Uhr.

Kunstkantine: Die Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 feiert am 25.12. ab 22 Uhr das 23-jährige Bestehen.

Boys'n'Beats: Ein "Pink Christmas" wird am 25.12. um 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 gefeiert. Für den 27.12. ab 23 Uhr steht die "Millennium Party" mit DJ Me Unique im Kalender.

Down Town Club: Florence legt am 25.12. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 einen Mix zu "X-Mas" auf. Black, House, RnB, 2010er und Charts legt DJ Envidee am 26.12. ab 23 Uhr beim "Freaky Friday" auf. Die "Down Town Clubnight" folgt am 27.12. ab 23 Uhr mit DJ Toni Winter, der Charts und aktuelle Hits spielt.

Ellen Noir: "Böse laut" wird es am 26.12. um 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 bei Hardtekk, Tekk und Hardtechno mit Tekksport, Hochtöner vs. Redmann, Inspektor vs. Anubis, Echse vs. I am not you, Togs & Skg und Jenko.

Café Treibgut: Die "XXL Single Party" beginnt am 27.12. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Im Wissenschaftshafen steht dazu das beheizte Partyzelt bereit.

Festung Mark: Die „Homecoming-Edition" der Ü-40-Party wird am 27.12. ab 21 Uhr im Stübchen der Festung Mark gefeiert. In den Gewölben wird ab 22 Uhr "X-MAS Homecoming Magdeburg" mit Branko Jet und krs.age gefeiert.

Moon Bar: Am 27.12. startet um 21 Uhr in der Moon Bar in der Sternstraße 29 die nächste Salsa Night.

Insel der Jugend: "Ho Ho Homebase" ist am 27.12. ab 23 Uhr die Nacht mit A7, waslisasagt und Forrest Funk auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 überschrieben.

Moabeat: Nach einigen Monaten wird im Moabeat am Hasselbachplatz 2 am 27.12. ab 23 Uhr schon wieder die Closing-Party unter dem Titel "The last Dance" gefeiert. DJ Stif Mayer und DJ Zumanto legen RnB, Hip-Hop und Black auf.

Prinzzclub: Der "Throwback Saturday" im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a ist am 27.12. eine 2000er vs 2010er Kids Party. Ab 23 Uhr sorgt DJ HNS für die passende Musik.