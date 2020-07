Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz sollen einen Umzug nach Deutschland planen. Archivfoto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa

Heidi Klum und Tom Kaulitz scheinen einen Umzug nach Deutschland zu planen. Fans fragen sich nun, wohin die Großfamilie zieht.

Los Angeles l Das Topmodel Heidi Klum (47) und plant mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (30), Gitarrist der Band Tokio Hotel, Los Angeles zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen. Doch wohin soll es für das Model und den Musiker gehen? Schließlich kommt Tom Kaulitz aus der Nähe von Magdeburg. Doch ziehen die Promis die Landeshauptstadt auch als zukünftigen Wohnsitz in Betracht?

Es heißt, dass Klum vor hat, eine Immobilie in der Nähe von Berlin zu kaufen. In Frage kämen dafür zum Beispiel die Berliner Stadtbezirke Dahlem, Zehlendorf, Gunewald oder Wannsee, vermutet die Zeitschrift "Die Bunte". Doch auch Magdeburg befindet sich nur etwa 150 Kilometer von Berlin entfernt.

15 Millionen Immobilie

Klum plane, rund 15 Millionen Euro für die Immobilie zu investieren. Grund für den Umzug sei die neue Staffel für „Germany´s next Topmodel", die in Deutschland produziert werde. Die derzeitigen schwierigen Ein- und Ausreisebedingungen würden für Klum zum Problem werden, weiß die Zeitschrift Bunte. Über den Umzug nach Deutschland berichten bereits mehrere Medien, die sich auf die Zeitschrift Gala beziehen.

Die Gerüchte sind nicht ganz abwegig, weil Klum und Kaulitz beide aus Deutschland kommen und häufig nach Berlin reisen. Zudem wohnen die anderen Bandmitglieder in Berlin und Magdeburg.

Das Paar hatte im August 2019 geheiratet und 2018 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Klum brachte vier Kinder mit in die Ehe. Kaulitz und sein Zwillingsbruder kommen ursprünglich aus Loitsche bei Magdeburg und sind 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel und dem Song „Durch den Monsun" berühmt geworden. Seit 2010 wohnen die Zwillinge in Los Angeles. Aktuell arbeitet die Band an einem neuen Album.