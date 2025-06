Nach zehn Jahren verlässt Michael Damgaard in diesem Sommer den SC Magdeburg. Künftig wird der Däne in seinem Heimatland auf Torejagd gehen.

Magdeburg. - Emotional hatte sich Michael Damgaard nach dem letzten Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt von den Fans des SC Magdeburg verabschiedet. Zehn Jahre lief der Däne für die Grün-Roten auf, gewann in dieser Zeit zehn Titel und wurde zum Abschied in die „Hall of Fame“ des Vereins aufgenommen.