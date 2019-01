Vor einem Einkaufszentrum in Wittenberg ist es zu einer Schlägerei zwischen mehr als zehn Beteiligten gekommen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Wittenberger Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zehn Menschen gekommen. Die Täter liefen davon.

Wittenberg (dpa) l Vor einem Einkaufszentrum in Wittenberg ist es zu einer Schlägerei zwischen mehr als zehn Beteiligten gekommen. Bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend wurden ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger von einem zunächst unbekannten Gegenstand leicht im Gesicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden mit mehreren Unbekannten in Streit geraten. Nach der Schlägerei liefen die Täter davon. Die Polizizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.