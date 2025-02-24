Die Zeit von zweistelligen Minustemperaturen ist in dieser Woche schon wieder vorbei. Regen und gefrorener Boden lassen die Straßen in Sachsen-Anhalt jedoch gefährlich glatt werden.

Im Laufe der Woche verabschieden sich in Sachsen-Anhalt die eisigen Temperaturen. Auf den Straßen muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Atlantische Tiefausläufer bringen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bald milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt.

Zum Wochenbeginn bleibt es jedoch noch frostig. Der DWD sagt Glatteisbildung am Dienstag voraus und hat deswegen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auf dem Brocken sind zeitweise Sturmböen möglich.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Glatteisgefahr durch überfrierenden Regen

Bewölkt bei gebietsweisem Regen ist es am Dienstag, dem 13. Januar. Stellenweise besteht laut DWD Glättegefahr durch überfrierenden Regen. Bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad setzt Tauwetter ein.

Auch in der Nacht zu Mittwoch, dem 14. Januar, kann es gelegentlich regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad. Auf dem Brocken ist es stürmisch.

Auf dem Brocken bleibt es stürmisch

Mit gelegentlichem Regen muss auch am Mittwoch, dem 14. Januar, gerechnet werden. Der Himmel bleibt bei Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad stark bewölkt, so der DWD. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 15. Januar, kann es gelegentlich regnen. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich um die 2 Grad. Auf dem Brocken ist nach wie vor mit Sturmböen zu rechnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: DWD erwartet Wolken und Nebel

Am Donnerstag, dem 15. Januar, ist es wechselnd bewölkt, regional auch neblig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad an.

In der Nacht zu Freitag, dem 16. Januar, bleibt es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen um 0 Grad. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Am Freitag, dem 16. Januar, startet der Tag bewölkt und trocken. Zwischen 5 und 9 Grad weht ein schwacher Südostwind.

In der Nacht zu Samstag, dem 17. Januar, ziehen sich die Wolken langsam zurück. Auch die Temperaturen können auf bis zu –1 Grad sinken.