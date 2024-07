Goaldiving-WM in Gardelegen: Wer stellt den neuen Rutschrekord auf?

Rutschspaß in der altmark

Gardelegen - Noch ein bisschen Stretching und die Muskeln lockern, dann geht es zur 15 Meter langen Anlaufbahn auf dem Sportplatz Rieselwiese in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel). Ein kurzes Stoßgebet gen Himmel wie ein echter Fußballprofi vor dem Elfer und auf das Kommando: ,Auf die Plätze, fertig rutschen!’ die Beine in die Hand nehmen, mit einem mehr oder weniger eleganten Klatscher auf dem Bauch landen und unter den Anfeuerungsrufen der begeisterten Zuschauer auf dem gewässerten Untergrund so weit wie möglich gleiten.