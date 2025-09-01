Fünf Schornsteinfeger und eine Schornsteinfegerin fahren auf Mopeds 1.000 Kilometer von Neuruppin nach Italien. Die Reise hat auch einen ernsten Hintergrund.

In Magdeburg begrüßten Berufskollegen die Reisegruppe, die mit Simson SR 2 und Schwalbe unterwegs ist.

Magdeburg - Mit der Simson 1.000 Kilometer nach Italien – das haben sich fünf Schornsteinfeger und eine Schornsteinfegerin vorgenommen. Mit mehreren SR 2 und einer Schwalbe sind sie unterwegs zum Internationalen Schornsteinfegertreffen.

Im Ort Santa Maria Maggiore am Lago Maggiore in Italien treffen sich nämlich nun bereits zum 42. Mal Schornsteinfeger aus aller Welt zu einem viertägigen Treffen. Berufskollegen aus Sachsen-Anhalt begrüßten die Mopedfahrer bei ihrem Etappenziel in Magdeburg am Dom.

Gestartet war die kleine Reisegruppe in Neuruppin in Brandenburg. Die knapp 1.000 Kilometer bis zum Zielort wollen sie in einer Woche zurücklegen. Am Tag fahren die Schornsteinfeger etwa 150 Kilometer.

Die Reise hat auch einen ernsten Hintergrund: Währenddessen wollen die Schornsteinfeger Geld für krebs- und schwerstkranke Kinder sammeln.