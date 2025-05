Michael und Elisabeth Löderbusch spielen in der romanischen Kirche von Groß Ammensleben "Amazing Grace".

Groß Ammensleben - „ Amazing Grace“, eines der weltweit beliebtesten Kirchenlieder, schallt von der Empore des mehr als 900 Jahre alten Gotteshauses in Groß Ammensleben (Börde). An der Orgel in St. Petrus und Paulus sitzt Michael Löderbusch, die Blockflöte bläst seine Ehefrau Elisabeth.