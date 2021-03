Das Osterfest gilt als höchster Feiertag der Christen. Dadurch sind an den Ostertagen Gottesdienste gut besucht. Nun hat die Politik die Kirchen gebeten diese online abzuhalten. Foto: dpa

Nachdem die Politik die Kirchen gebeten hat, Ostergottesdienste virtuell abzuhalten, herrscht in vielen Gemeinden Verunsicherung.

Magdeburg l Wenn am Sonntag nächster Woche Christen in aller Welt Ostern feiern, will Sachsen-Anhalts evangelischer Landesbischof Friedrich Kramer im Dom von Halberstadt predigen. Es gäbe wenige passendere Orte: Die Botschaft der Auferstehung Christi im Land Luthers aus einem der geschichtsträchtigsten Gotteshäuser der Region.



Ob der Bischof die Feier aber tatsächlich so halten und dabei auch vor Gläubigen stehen wird, ist offen.



Grund sind die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern: Die Politik hatte die Religionsgemeinschaften am Dienstag gebeten, wegen der steigenden Infektionszahlen Ostermessen nur virtuell abzuhalten. Nicht nur im Büro des evangelischen Landesbischofs sorgt das für Verunsicherung.



Unerfreulicher Schwebezustand

Unter dem Eindruck des Corona-Gipfels hat etwa Gerd Hinke, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Letzlingen bei Gardelegen, seine Wahl vorsorglich getroffen: „Wir werden unseren Ostergottesdienst digital aufzeichnen und ins Netz stellen“, sagte der Pfarrer gestern. Schon einmal, zu Weihnachten, habe seine Gemeinde mit dieser Alternative zum klassischen Gottesdienst ganz gute Erfahrungen gemacht.



Der von der Politik ausgelöste Schwebezustand sei unerfreulich, ergänzt Hinke. „Wir wollen uns aber auch nicht gegen den Wunsch der Bundesregierung nach einer weitgehenden Osterruhe stellen.“ Ein wenig ungewöhnlich sei die Bitte zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem, denn noch bis Sonntag fänden Pas-sionsandachten und Gottesdienste regulär statt. Bereits jetzt gelten dabei, wie in fast allen Kirchgemeinden, strenge Hygienekonzepte, so Hinke. Heißt: Gläubige müssen Maske tragen und Abstand halten. An den Türen stehen Desinfektionsmittel-Spender. Teilnehmer müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Auf das Abendmahl verzichtet die Gemeinde ganz.



Seehofer springt Kirchen bei

Beistand für die Befürworter von Präsenz-Gottesdiensten kommt unterdessen von Bundesinnenminister Horst Seehofer: „Es hat mich schon erstaunt, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste nahelegen, noch dazu an Ostern“, sagte der CSU-Politiker der „Bild“ über den von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den CDU/CSU-Länderchefs mitgetragenen Kurs.



Sein Haus habe den Vorschlag jedenfalls nicht gemacht. „Das Innenministerium hat schon sehr früh in der Pandemie mit den Kirchen Hygiene-Konzepte ausgearbeitet, die bis heute tadellos funktionieren“, ergänzte Seehofer. Ausdrücklich wies er zudem darauf hin, dass es sich beim Wunsch nach virtuellen Oster-Gottesdiensten um eine Bitte handele.



Als solche hat auch die katholische Gemeinde St. Sebastian in Magdeburg die Botschaft verstanden: „Wir gehen davon aus, dass die Ostergottesdienste vor Ort stattfinden können“, sagte Pfarrer Daniel Rudloff gestern. Rudloff verwies auf ähnliche Hygiene-Konzepte für seine Gemeinde wie beim Kollegen Hinke in Letzlingen, mit Live-Stream-Angeboten und Präsenzteilnahme nur nach Anmeldung.



Bis zu 80 statt wie üblich mehr als 200 Gläubige könnten auf diese Weise die kommenden Ostergottesdienste in der katholischen Hauptkirche Magdeburgs begehen. Ähnlich könnte es auch im Dom von Halberstadt laufen. Noch sei man aber in der Abstimmung, sagte Pfarrer Arnulf Kaus am Mittwoch. Eine Entscheidung über das Wie des Gottesdienstes mit Landesbischof Kramer soll erst mit dem Gemeindekirchenrat fallen. Wie auch immer sie ausfällt: Das Land dürfte die Kirchen gewähren lassen. Regierungssprecher Matthias Schuppe sagte gestern, die Landesregierung werde sich aus den Vorgaben heraushalten.



Weitere Gespräche überlasse man dem Bund und den Kirchen.