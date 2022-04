Großeinsatz an Berufsschule in Halle: Hatte Drohschreiben einen Zusammenhang mit geplanten Prüfungen?

Polizeikräfte riegeln über Stunden zwei Häuser in der Innenstadt ab. 400 Jugendliche und Lehrer sind betroffen. Am Abend gibt es eine erste Entwarnung.

Schwerbewaffnete Einsatzkräfte der Landesbereitschaftspolizei sicherten am Montag das Umfeld der BbS V wie hier am Weidenplan ab.

Halle (Saale)/MZ - Eine anonyme Drohung gegen die Berufsbildende Schule (BbS) V in Halle hat am Montag zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Schwerbewaffnete Beamte der Bereitschaftspolizei riegelten die beiden Standorte am Weidenplan in Nachbarschaft der Oper und in der Klosterstraße ab.