Am Ortseingang von Halberstadt wächst der Logistikstandort von Daimler Truck. Rund 300.000 Teile für Mercedes-Benz-Lkw kommen ab 2025 von dort

Ein Blick auf die Eingangshalle von Daimler Truck in Halberstadt. Dort ist die erste Häfte der Photovoltaik-Anlage - der größten ihrer Art in Europa - auf dem Dach des Gebäudes montiert.

Halberstadt - Die Fläche an der Zufahrt zum Daimler-Truck-Logistikzentrum vor den Toren Halberstadts ist noch eine unebene Naturpiste. Doch Stefan Rödler, Leiter von Daimler Truck Estate, kennt beim Baustellenrundgang die nahe Zukunft genau: „Hier werden ab 2025 die Lkw von 2.600 Lieferanten stehen, um danach in den Wareneingangshallen Ersatzteile für Mercedes-Benz-Lastwagen zu laden – für die weltweite Versorgung von 20 Logistikzentren. Die rund 300.000 Teile - von der kleinsten Schraube bis zum Fahrerhaus - gehen unter anderem nach Brasilien, China und die Vereinigten Arabischen Emirate – und natürlich auch in europäische Länder.“