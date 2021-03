Brummi-Fahrerin Susen Schmidt von Bauservice und Logistik Wahlitz arbeitet in einer Männerdomäne und liebt es , mit ihrem 40-Tonner zu fahren. Foto: Bernd Kaufholz

Frauen, die einen schweren Truck fahren, sind noch recht selten. Die Wolmirstedterin Susen Schmidt arbeitet seit zwei Jahren in dem Beruf.

Wahlitz l Tour 734. Der 480-PS-Diesel brummt über den Magdeburger Ring Richtung Harz. Hinter dem Steuer eine 36-Jährige. Der Tempomat des 40-Tonners ist auf kurz vor Blitzen eingestellt. Abstands- und Spurassistent geben mehr Sicherheit. Die Fahrt ist entspannt. „Eigentlich habe ich etwas anderes gelernt“, schmunzelt Susen Schmidt: „Textilverkäuferin. Aber die Kunden wurden immer nerviger. Da bin ich zum Paketdienst gewechselt. Aber auch da bin ich nicht richtig warm geworden.“



Die Wolmirstedterin hatte Glück, die Arbeitsagentur bot ihr an, den Lkw-Führerschein zu machen. Schnell fand sie eine Anstellung als Berufskraftfahrerin bei Bauservice und Logistik Wahlitz (Jerichower Land). Einer Firma, die als selbständiger Transportunternehmer unter anderem für den Logistiker Dachser fährt. Vor 20 Minuten hat sich die Frau mit dem auffälligen Nasenpiercing die Frachtpapiere bei der Dispo in Magdeburg-Rothensee abgeholt. Lieferziel: Fünf Firmen in Halberstadt. Und auch eine Rückfracht ist schon gesichert. „Es ist immer spannend, wohin die Fahrt geht“, sagt sie. „Wir erfahren die Ziele erst morgens.“



Erste Zigarette bei Egeln-Nord

Der CB-Funk spuckt Satzfetzen aus. „CB läuft immer. Wir Fahrer geben uns Infos, zum Beispiel über Staus und Unfälle. Aber es wird auch ’ne Menge Blödsinn gequatscht. Rauchst du?“ Ich schüttele den Kopf. „Aber ich.“ Fenster runter. Die erste Zigarette bei Egeln-Nord.



Im Großen und Ganzen komme sie als Frau hinterm Lkw-Steuer gut an. „Manche Männer gucken mir genau auf die Finger. Nach dem Motto: Mal sehen, ob die Kleene das packt? Zum Beispiel, wenn es darum geht, den Sattelschlepper auf engstem Raum zu wenden oder durch schmale Liefereinfahrten zu manövrieren.“ Oft sieht sie dann beifälliges Nicken – Hut ab! Viele seien hilfsbereit.



„Zum Beispiel, wenn ich schwere Paletten laden muss. Allerdings komme es auch mal vor, dass Bemerkungen fallen, wie: Frauen gehören hinter den Herd!



Bundesstraße 81. Ein Kollege im 18-Tonner kommt ihr entgegen. Lichthupe, Hand zum Gruß. „Das gehört sich einfach so“, sagt Schmidt, die sofort weiß, wer auf dem gelben Bock sitzt.



Als ihre Mutter erfuhr, dass sie einen Job als Truckerin annimmt, hat sie lächelnd gesagt: Du hast einen Dachschaden. Ihr Vater hingegen fand das sofort toll. Und als sie dann noch mit dem blau-weißen FCM-Lkw der Wahlitzer Firma vorgefahren war, stieg die Stimmung beim Fußballfan noch um ein paar Grad.



Das Radio läuft auf 89.0 – Radio RTL. „Musik muss sein“, sagt die Fahrerin. „Wenn ich alleine fahre, volle Kanne. Manchmal schiebe ich aber auch den USB-Stick ein: Rammstein und wenn ich schlechte Laune habe, Iron Maden, Heavy Metal eben.“ Und dann die Überraschung: „Aber wenn ich mal weggehe, auch Helene Fischer. Schlager geht immer.“



„Elefantenrennen“ sind ärgerlich

Station 1 für Susen, die eine von zwei Fahrerinnen der Wahlitzer Firma ist: ein Spezialist für die Produktion von Schläuchen und Profilen für Medizintechnik und Industrie. Der Gabelstapler holt die ersten Kisten aus dem Bauch des Aufliegers. Gegenüber eine Firma für massive Holzhäuser. Freundliches Grüßen vom Stämmeplatz: „Wann kommste denn mal wieder?“



„Sicher bald“, mit freundlichem Lächeln zurück.



Die Arbeit macht der Vorarbeiterin und Ausbilderin riesigen Spaß. Doch hin und wieder ist sie erstaunt darüber, wie wenig Rücksicht Pkw-Fahrer nehmen. „Mein Dicker hat einen ziemlichen Kurvenradius und wenn die Autos auf der Gegenspur halb auf der Kreuzung stehen, komme ich natürlich nicht rum.“ Und auch das Lückenspringen sei grenzwertig. Doch genauso ärgert sie das „Elefantenrennen“ der eigenen Zunft – wenn Lkw minutenlang auf der Autobahn nebeneinander herfahren. Susen Schmidt fährt zumeist Sachsen-Anhalt-Touren, aber hin und wieder mal über den Tellerrand hinweg, wäre sie auch nicht abgeneigt. „Mal nach Spanien, im Sommer.“



Nächste Station, drei „Lucky Strike“ weiter: Baumarkt. Der 17 Meter lange Truck quetscht sich durch die Zufahrt zur Laderampe. Die vier Außenspiegel immer im Blick. Keine Rückfahrkamera. „Brauche ich nicht. Ich hab ja ’nen Kopp, den ich aus dem Fenster halten kann.“ Ihr Hobby ist fast so ungewöhnlich wie ihr Job: Holz zerkleinern. „Ich habe extra einen Kettensägenlehrgang gemacht. Mein Partner und ich versorgen Freunde und Verwandte mit Holz. Und wir haben auch Holzheizung.“ Das Ende ist der Anfang. Zurück bei Novoplast. Die Rückfracht wartet. Und hier klappt es auch mit dem Scanner. Im Betrieb vorher hatte sich der Mann von der Warenannahme geweigert, mit seinem Finger auf dem Display zu unterschreiben – wegen Corona.



Auf der Rückfahrt mit dem 2-Kojen-Lkw, der nach zwei Jahren schon 340?000 Kilometer auf dem Tacho hat, fällt ihr noch etwas Wichtiges ein. „Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr.“ Aber das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.