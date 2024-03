Mit Christoph Baumgartner als neuem Küchenchef wurde der "Speiseberg" in Halle von den Guide Michelin Testern geprüft - mit Erfolg. Wie schon im letzten Jahr konnte das Restaurant seinen Stern verteidigen.

Spitzenküche: Restaurant "Speiseberg" in Halle behält Michelin-Stern auch 2024

Der "Speiseberg" in Halle wurde als eines von nur drei Restaurants in Sachsen-Anhalt auch 2024 mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet.

Halle (Saale). Der "Speiseberg" in Halle darf seinen Michelin-Stern erneut behalten. 2022 wurde das Lokal erstmals damit ausgezeichnet. Bei einem feierlichen Event in der Handelskammer Hamburg wurden am Abend des 26. März 2024 die neuen Sterne, Awards und Grünen Sterne des Guide Michelin verliehen.

Somit ist der "Speiseberg" weiterhin eines der drei Sternerestaurants in Sachsen-Anhalt. Das "Pietsch" sowie das "Zeitwerk", beide ansässig in Wernigerode im Harz und von Robin Pietsch geführt, erhielten die beiden anderen Auszeichnungen im Land. Wie schon im Vorjahr, wurden die drei Spitzenlokale mit jeweils einem Stern ausgezeichnet.

Speiseberg Halle: Eines von drei Restaurants in Sachsen-Anhalt mit Stern des Guide Michelin

Im Vorfeld galt es als fraglich, ob der "Speiseberg" in Halle seinen Stern behalten darf. Denn mit Konstantin Kuntzsch verlor das Restaurant Anfang Februar seinen Küchenchef. Seitdem ist Christoph Baumgartner verantwortlich für die Küche des "Speisebergs". Der neue Koch musste sich im Vorfeld den anonymen und unangekündigten Testern stellen – und konnte dabei offenbar voll und ganz überzeugen.

"Man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, doch ein Besuch in dem Restaurant in Halles bekannter traditionsreicher "Bergschenke" lohnt sich! Geboten wird ausschließlich ein Menü, in dem ausgezeichnete Produkte im Mittelpunkt stehen", wird der "Speiseberg" auf der Guide Michelin Homepage gelobt.

Hintergründe zum Guide Michelin und den begehrten Gastro-Sternen

Der Guide Michelin ist ein Hotel- und Reiseführer des Reifenherstellers Michelin. Mit den Auszeichnungen der Gastronomen soll bewertet werden, welche Restaurants einen Stopp (ein Stern), einen Umweg (zwei Sterne) oder gar eine Reise (drei Sterne) wert sind.

Der Guide wurde das erste Mal 1900 zur Eröffnung der Weltausstellung in Paris veröffentlicht und erschien zunächst nur in Frankreich. Michelin hat seinen Hauptsitz im französischen Clermont-Ferrand und beschäftigt eigenen Angaben nach 132 200 Mitarbeitende weltweit.