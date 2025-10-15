Online-Shops bieten Heizöl besonders günstig an. Doch die Ware kommt niemals an. Wie sich Kunden vor der Masche der Fake-Shops schützen können.

Vorsicht, Betrug! Fake-Shops für Heizöl zocken Kunden ab – Was man jetzt wissen muss

Zu billig, um echt zu sein

Immer häufiger treten betrügerische Online-Shops für Heizöl in Erscheinung. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt hat nun eine Warnung ausgesprochen.

Gräfenhainichen. – Mit Beginn der Heizsaison häufen sich bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt die Beschwerden über betrügerische Online-Shops für Heizöl. Die Masche: Mit professionell gestalteten Webseiten und vermeintlich günstigen Angeboten locken Betrüger viele Kundinnen und Kunden in die Vorkasse – doch eine Lieferung erfolgt nicht.

Mann aus Gräfenhainichen fällt auf Heizöl-Fake-Shop herein: 2.000 Euro weg

Ein aktueller Fall aus Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) verdeutlicht die Gefahr. Ein Mann bestellte Heizöl im Wert von 2.000 Euro über die Seite heizoel-kalkulator.de und überwies den Betrag im Voraus. Zum vereinbarten Liefertermin erschien jedoch kein Lieferant.

Eine Überprüfung durch die Verbraucherzentrale ergab: Bei dem Anbieter handelt es sich offenbar um einen Fake-Shop, der das Impressum einer real existierenden Firma missbraucht. Diese Firma selbst hat mit dem betrügerischen Angebot nichts zu tun. Der Betroffene wird sein Geld voraussichtlich nicht zurückerhalten.

Fake-Shops für Heizöl mittlerweile täuschend echt

"Die Betrüger werden immer professioneller", warnt die Verbraucherzentrale. Fake-Shops seien inzwischen kaum noch auf den ersten Blick zu erkennen. Sie imitierten seriöse Händler täuschend echt und nutzten raffinierte Methoden, um Vertrauen zu erwecken.

Typische Warnsignale bei Fake-Shops:

Preise, die deutlich unter dem Marktpreis liegen

Auffällig drängende Zahlungsaufforderungen mit "Super-Angeboten"

Fehlende oder unvollständige Angaben im Impressum

Ausschließlich Vorkasse-Zahlung

Fake-Shops für Heizöl: Tipps, um sich zu schützen

Die Verbraucherzentrale rät dringend, Online-Shops vor einer Bestellung zu überprüfen – insbesondere bei Vorkasse-Zahlungen und hohen Beträgen. Eine schnelle Einschätzung bietet der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen unter verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder.

Hier bewertet ein Ampelsystem die Shops. Rot bedeutet eindeutige Warnung, bei Gelb sollte der Shop genau geprüft werden und bei Grün gibt es keine Auffälligkeiten.

Aktuelle Warnmeldungen zu Fake-Shops sind unter warnung.fakeshop-finder.de/Liste abrufbar. Weitere Informationen gibt es online unter verbraucherzentrale-sachsen-anhalt.de.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die unsicher sind oder bereits Opfer geworden sind, können sich an das landesweite Servicetelefon der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt unter 0345/2927800 wenden.