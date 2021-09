Braunsbedra - Bei einem Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses im Saalekreis ist ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bestehe bei dem Feuer, welches am Dienstagabend in Braunsbedra ausbrach, Verdacht auf Brandstiftung. Es wurde niemand verletzt.