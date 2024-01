Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) ist am Donnerstag nach einer zwischenzeitlichen Absage von zwei am Sonnabend geplanten Gedenkveranstaltungen zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus in die Kritik geraten. Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann hatte den Vorgang als „eine kaum zu überbietende Instinktlosigkeit“ bezeichnet. Der 27. Januar gilt als Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz als internationaler Holocaust-Gedenktag.