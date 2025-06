Sie leisten Beistand in seelischer Not, helfen Kriegsflüchtlingen, organisieren ein Filmfestival oder retten Vögel: Vier Ehrenamtler aus Sachsen-Anhalt berichten über ihren Einsatz. Nun werden sie in der Staatskanzlei geehrt, gemeinsam mit mehr als 80 weiteren Engagierten.

Halle/Magdeburg/MZ - Sie engagieren sich für andere, helfen Menschen in Not und bringen sich für das Gemeinwohl ein: Ehrenamtliche sind für das gesellschaftliche Miteinander unersetzlich. Mehr als 80 von ihnen wird an diesem Samstag beim traditionellen Ehrenamtstag in der Staatskanzlei für ihr Engagement gedankt. Wir stellen stellvertretend vier Ehrenamtler vor.