55 Verbände unternehmen einen erneuten Vorstoß, um privates Feuerwerk zu verbieten. Das findet auch in Sachsen-Anhalt Unterstützung.

Geht es mit dem privaten Feuerwerk zu Ende?

Magdeburg. - Andreas Blattner macht sich keine Illusionen mehr. „Das Böllerverbot wird kommen. Darauf wird zu stark hingearbeitet. Hoffentlich kommt es später als früher“, kommentiert der Pyrotechniker aus Burg, der in seinem Shop auch Feuerwerk für Privatpersonen verkauft, einen Vorstoß von 55 Verbänden.