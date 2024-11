Der FDP-Kreisverband Magdeburg legt sich mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an.

Der Bundesfinanzminister will die Subventionen für Intel komplett wegfallen lassen.

Magdeburg - Christian Lindner will die Zehn-Milliarden-Euro-Subvention für eine Ansiedlung des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg komplett wegfallen lassen, weil sie ineffizient sei. Die Liberalen in der Landeshauptstadt protestieren vehement.

„An dieser Stelle widersprechen wir Magdeburger Freien Demokraten Christian Lindner ganz ausdrücklich“, teilte der FDP-Kreisverband mit.

„Das Intel-Projekt soll Zukunftstechnologie nach Deutschland bringen. Nicht nur in Gestalt einer der modernsten Chipfabriken der Welt, sondern vor allem durch den damit verbundenen Wachstumsschub für eine ganze Industrie.“

Mit Intel werde Deutschland zum High-Tech-Standort und die Wirtschaft insgesamt resilienter und moderner. „Gelingt das Intel-Projekt – und davon sind wir überzeugt – sind die hierfür aufgewandten Subventionen hocheffizient. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für die Forderung, die Subvention ganz entfallen zu lassen, deutlich zu früh.“

Und: „Die Magdeburger Freien Demokraten stehen zur Subvention für die Intel-Ansiedlung und werden dies gegenüber dem Bundesfinanzminister deutlich erklären.“