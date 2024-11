Streichpläne vom Bundesfinanzminister Lindner will Intel-Förderung streichen: Zornige Reaktionen aus Sachsen-Anhalt

Bundesfinanzminister und FDP-Bundeschef Christian Lindner will die Zehn-Milliarden-Euro-Subvention der Bundesregierung für das geplante Werk des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg komplett wegfallen lassen. Das führt zu zornigen Reaktionen in der Landespolitik.