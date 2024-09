Der US-Chipriese Intel hat sein geplanes Milliarden-Projekt in Magdeburg um voraussichtlich zwei Jahre verschoben. Jetzt gibt es zwei Offerten. Was sagt die Landesregierung Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Qualcomm hat in den vergangenen Tagen eine Übernahme-Offerte an seinen Konkurrenten Intel herangetragen. Laut dem „Handelsblatt“ war Qualcomm-Chef Cristiano Amon persönlich in die Verhandlungen involviert.