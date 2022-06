Junge Lebensretter im Einsatz

Magdeburg/Zerbst - Wenn man im Umfeld von Sophia Volik nach deren Vorlieben fragt – die meisten würden so etwas wie: „Total fixiert auf den Verein“ antworten. Der Verein von Sophia Volik, das ist die Ortsgruppe Zerbst/Anhalt der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). In Zerbst begegnet man der Rettungsschwimmerin entweder am Rand eines Schwimmbeckens, im kürzlich fertiggestellten Jugendraum „Pier 9“ oder am Steuer eines Rettungsbootes – ausgestattet mit 150 PS.