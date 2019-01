Erneut hat es am Justizzentrum Halle eine telefonische Bombendrohung gegeben. Foto: Archiv/Rene Ruprecht/dpa

Es ist der dritte Vorfall innerhalb von zehn Tagen: Erneut hat es am Justizzentrum Halle eine Bombendrohung gegeben.

Halle (dpa) l Das Justizzentrum in Halle ist nach einer erneuten telefonischen Bombendrohung evakuiert worden. Mehrere Hundert Menschen wurden am Mittwochnachmittag in Sicherheit gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Areal wurde abgesperrt. Die Polizei setzte Suchhunde ein. Im Justizzentrum sind mehrere Gerichte unter einem Dach untergebracht.

Vor knapp zehn Tagen war das Gebäude ebenfalls nach einer anonymen Drohung per Telefon evakuiert worden. Es wurde kein Sprengkörper gefunden. Zuletzt hatten Unbekannte damit gedroht, das Landgericht in Magdeburg in die Luft zu sprengen. Auch dort konnte die Polizei aber Entwarnung geben.