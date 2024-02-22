Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ist einer von acht Karls-Freizeitparks in Deutschland. Wann ist der Park geöffnet? Und welche Attraktionen und Fahrgeschäfte gibt es dort?

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ist der erste Karls-Freizeitpark in Sachsen.

Döbeln. - Mit großem Besucheransturm wurde am 23. März 2024 das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet. Es ist der sechste Vergnügungspark des Unternehmens Karls und der erste in Sachsen.

Welche Attraktionen und Fahrgeschäfte gibt es im Erlebnis-Dorf in Döbeln? Wie unterscheidet sich der Freizeitpark von anderen Karls Erlebnis-Dörfern? Und wie erreicht man ihn mit Bus und Bahn? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie sind die Öffnungszeiten in Karls Erdbeerhof in Döbeln?

Der Karls Erdbeerhof Döbeln hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Wie viel kostet der Eintritt in Karls Erdbeerhof in Döbeln?

Der Besuch in Karls Erlebnis-Dörfern ist kostenlos. Für die meisten Attraktionen und Fahrgeschäfte muss man allerdings Eintritt bezahlen. Eine Fahrt in der Raupenbahn kostet zum Beispiel 3,50 Euro pro Person.

Lesen Sie auch: Interview mit Robert Dahl: "Es tut weh, die schlechten Rezensionen zu lesen"

Wie kommt man zu Karls Erdbeerhof in Döbeln?

Das neue Karls Erlebnis-Dorf liegt direkt an der A14 zwischen Dresden und Leipzig an der Abfahrt Döbeln Nord. Die Adresse des Freizeitparks lautet - natürlich - Erdbeerstraße 1.

Wie viele Parkplätze gibt es bei Karls Erlebnis-Dorf Döbeln?

Ursprünglich verfügte der Parkplatz über 995 Stellplätze. Doch weil sich der Parkplatz bereits kurz nach der Eröffnung des Freizeitparks als zu klein erwies, wurde er vergrößert. "Seit Beginn der Sommerferien haben wir 1.450 Parkplätze", sagte Dahl im Juli 2025 auf Anfrage.

Wie erreicht man Karls Erlebnis-Dorf mit Bus und Bahn?

Das Busunternehmen Regiobus hat eine neue Buslinie zum Freizeitpark eingerichtet. Sie heißt Linie "K" und fährt in sieben Minuten vom Hauptbahhof Döbeln zu Karls Erlebnis-Dorf. Montags bis freitags fährt der Bus zweimal stündlich, an Wochenenden und an Feiertagen einmal stündlich.

Der erste Bus zum Freizeitpark fährt unter der Woche um 9.20 Uhr , an Wochenenden und an Feiertagen um 8.47 Uhr. Der letzte Bus zum Hauptbahnhof Döbeln fährt montags bis freitags um 17.54 Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen um 19.29 Uhr.

Die neue Buslinie hat Anschluss an die Züge von und nach Chemnitz, Elsterwerda und Leipzig. Von Leipzig nach Döbeln fährt man mit der Regionalbahn 71 Minuten (RB 110), von Chemnitz nach Döbeln 36 Minuten (RB 45) und von Elsterwerda nach Döbeln 54 Minuten (RB 45).

Kann ich Karls Erdbeerhof Döbeln auch mit dem Fahrrad erreichen?

Vom Döbelner Hauptbahnhof fährt man mit dem Fahrrad rund 4,5 Kilometer zum Vergnügungspark. Das dauert laut Google Maps knapp 15 Minuten.

Auch interessant: Happy Birthday! Karls Erlebnis-Dorf Döbeln feiert ersten Geburtstag und plant neue Attraktionen

Im Video: Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln 2024

Trotz Regenwetter kamen zahlreiche Besucher zur Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf nach Döbeln. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Wann war der Baubeginn in Döbeln?

Der Baustart war Anfang 2023. Zuvor wurde das Grundstück mehrere Monate lang archäologisch untersucht. Ursprünglich sollte das neue Erlebnis-Dorf nahe Dresden entstehen, schließlich entschied sich Karls-Chef Robert Dahl dann doch für Döbeln auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig.

Mehrere Hundert Bauarbeiter waren in den Wochen vor der Eröffnung auf der Baustelle in Döbeln im Einsatz. Foto: Imago/ EHL Media

Ursprünglich wollte Karls bereits im Frühling 2023 in Döbeln eröffnen. Aufgrund von aufwendigen Planungsprozessen und Protesten im Ort wurde daraus zunächst Herbst 2023 und schließlich Ostern 2024.

Welche Probleme gab es beim Bau des Freizeitparks in Döbeln?

"Bei dem Bau unseres neuen Karls Erlebnis-Dorfes in Döbeln stellte uns der Frost vor große Herausforderungen", teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage mit. "Wir haben 15 Heizgeräte, die die Nacht über laufen und mit Tunneln abgedeckte Bereiche heizen." So könne der Beton aushärten, ohne beim Trocknen einzufrieren und zu brechen, sagte sie. "Dies ermöglicht uns auch bei kalten Temperaturen einen stetigen Baufortschritt."

Karls eröffnet bald einen großen Erlebnishof in Mitteldeutschland (Döbeln) – Gespräch mit Inhaber Robert Dahl vor Ort. (Kamera: Andreas Stedtler, Schnitt: Torsten Grundmann)

Wie groß ist das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln?

Das gesamte Grundstück umfasst 17 Hektar, wie das Unternehmen Karls auf Anfrage mitteilte. "Im ersten Bauabschnitt werden aber erstmal sechs Hektar genutzt", hieß es.

Das gesamte Grundstück umfasst 17 Hektar, davon wurden im ersten Bauabschnitt aber nur sechs Hektar bebaut. Foto: Imago/ EHL Media

Welche Attraktionen gibt es in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln?

In Karls Erlebnis-Dorf gibt es 43 Attraktionen. Dazu zählen unter anderem ein Indoor-Spielplatz, eine Kaffeekannen- und eine Eierbecher-Ausstellung, Karussells, ein Klettergerüst in Erdbeerform, ein Hüpfkissen, eine Gokart-Bahn, eine Wellenrutsche, eine Holzmurmelbahn, ein Ziegengehege und eine Kreativ-Werkstatt, in der man Keramik bemalen kann.

Die bemalte Keramik wird in Karls Erlebnis-Dorf gebrannt. Man kann sie ein bis zwei Wochen später im Freizeitpark abholen oder sich per Post zuschicken lassen.

Die sogenannte "Kletter-Erdbeere" ist eine von mehreren Attraktionen im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Foto: Imago/EHL Media

Wie in jedem Karls Erlebnis-Dorf in Deutschland gibt es auch in Döbeln eine Traktorbahn - ein Fahrgeschäft, bei dem die Kinder in einem echten Traktor sitzen, der auf Schienen fährt. "Die Traktorbahn ist das Urfahrgeschäft von Karls", sagt Karls-Erlebnisdorf-Gründer Robert Dahl in einem Video.

Die Traktorbahn gibt es in allen Karls Erlebnis-Dörfern in Deutschland. Foto: Imago/ EHL Media

Kinder, die Lust auf etwas mehr Action haben, können in der rund 140 Meter langen Raupenbahn mitfahren. Ohne Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder ab 120 Zentimetern einsteigen, mit Begleitung ab 90 Zentimetern.

Die Erdbeer-Raupenbahn ist die einzige Achterbahn in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Foto: Imago/ EHL Media

Weitere Attraktionen in Döbeln

Seit November 2024 gibt es auf Karls Erlebnishof in Döbeln noch zwei weitere Attraktionen: die Pfannkuchenschmiede und die Angsthasenscheune. Bei Letzterer handelt es sich laut Dahl um eine „gruselig gestaltete“ Holzscheune, die man zu Fuß durchqueren muss.

Während man sich durch die Scheune bewege, werde man erschreckt, sagte Dahl – mal von verkleideten Menschen, mal von Effekten. Die Attraktion sei für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Außerdem gibt es einen Aussichtsturm im Labyrinth und ein Gewinnspiel.

Welche Attraktionen sind 2026 geplant?

Auch für 2026 plant Robert Dahl einige neue Attraktionen in Döbeln aufzubauen. Das große Highlight soll dabei mit "Bettys Beerchen Boomerang" eine neue Achterbahn werden. Diese verspricht auf 230 Metern Strecke Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h zu erreichen.

Auch kulinarisch ist eine Neuerung geplant. Im Erdgeschoss des riesigen Erdbeer-Körbchens, aus dem "Bettys Beerchen Boomerang" startet, entsteht das neue "Elisabeth-Café". Dort können sich Besucherinnen und Besucher vor oder nach der Fahrt bei selbstgemachtem Erdbeerkuchen und heißem Erdbeerkaffee stärken.

Wie viele Shops gibt es in Karls-Erlebnis-Dorf in Döbeln?

Im Karls-Erlebnis-Dorf gibt es sechs Shops, etwa den Raupen-Shop oder den Treckerladen. Der größte Shop ist der Manufakturen-Markt im Hauptgebäude. Hier kann man Marmelade, Kaffee, Schokolade, Bonbons, Liköre, Dips, Fruchtgummi, Popcorn oder Seifen kaufen. Aktuell gibt es im Manufakturen-Markt sechs Kassen. Wegen langer Warteschlangen will das Unternehmen die Zahl der Kassen auf zwölf erhöhen.

Wie unterscheidet sich der Freizeitpark in Döbeln von anderen Karls Erlebnis-Dörfern?

Zum einen gibt es in Döbeln den Themenbereich Bockwurstland, den es in keinem anderen Karls Erlebnis-Dorf in Deutschland gibt. Dort befindet sich ein Fahrgeschäft namens "Bockwurstschleuder", eine 25 Meter lange Wellenrutsche sowie ein Bockwurst-Imbiss.

Zum anderen können die Besucherinnen und Besucher in Döbeln eine Eierbechersammlung mit knapp 4.770 Eierbechern bestaunen. Auch diese Attraktion gibt es nur im sächsischen Döbeln.

Wie viele Karls Erlebnis-Dörfer gibt es in Deutschland?

Mit dem neuen Erlebnis-Dorf in Döbeln gibt es in Deutschland acht Karls Erlebnis-Dörfer. Drei davon liegen in Mecklenburg-Vorpommern (Rövershagen bei Rostock, Zirkow auf Rügen, Koserow auf Usedom), eines in Schleswig-Holstein nahe Lübeck (Warnsdorf), eines in Loxstedt (bei Bremerhaven), eines in Warnemünde (bei Rostock) und eines in Brandenburg nahe Berlin (Elstal).

Karls kommt von der Ostsee - von dort wurden auch mehrere Bäume nach Döbeln gebracht, die nun vor dem Hauptgebäude des neuen Erlebnis-Dorfes an der A14 stehen. Foto: Imago/ EHL Media

Hinzu kommt das Rittergut Barby in Loburg in Sachsen-Anhalt. Das wurde nach einem Umbau erst Ende 2023 neu eröffnet und verfügt nun auch über eine Tortenmanufaktur und ein Tobeland. Im Vergleich zu den großen Erlebnis-Dörfern fällt Loburg ein wenig aus dem Rahmen. Das Rittergut ist der alte Familiensitz der Vorfahren von „Erdbeerkönig“ Robert Dahl, dem Chef des Erdbeer-Imperiums.

Welches Karls Erlebnis-Dorf ist das größte?

Das größte Karls Erlebnis-Dorf befindet sich in Rövershagen bei Rostock. Neben mehr als 80 Attraktionen gehören hier auch mehrere Hotels zum Park.

Sind weitere Karls Erlebnis-Dörfer geplant?

Ja. Familie Dahl plant weitere Erlebnis-Dörfer Deutschland: eines in Plech (Bayern) und eines in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen). "Langfristig ist geplant, dass jedes Kind in Deutschland innerhalb von anderthalb Stunden einen kunterbunten Park der Karls-Familie erreichen kann", so die Vision des Unternehmens.

Ende Juli 2025 teilte Robert Dahl mit, dass er an einem Erlebnis-Dorf im Harz interessiert sei. "Wir können uns Karls gut im Harz, am Harz vorstellen", sagte er auf Anfrage und verwies auf die vielen Touristen in der Region.

Inzwischen ist auch bereits ein Standort für das Erlebnisdorf im Harz gefunden.

Woher kommen die Erdbeeren von Karls?

Das Unternehmen baut vor allem rund um Rövershagen bei Rostock seine Erdbeeren an - nach eigenen Angaben rund 6.000 Tonnen pro Jahr. Auf 300 Hektar werden dabei in der Erntesaison ab Mai täglich bis zu fünf Millionen Erdbeeren gepflückt, die dann in die einzelnen Parks transportiert, verarbeitet und verkauft werden.

Woher kommt Karls?

1921 gründete Karl Dahl, der Großvater des heutigen Inhabers von Karls Erlebnis-Dörfern, in Rövershagen bei Rostock einen Obst- und Gemüsehof. Nach dem 2. Weltkrieg flüchtete die Familie nach Warnsdorf in Schleswig-Holstein und gründete einen neuen Hofbetrieb. So steht es auf der Webseite des Unternehmens.

Kurz nach dem Umzug eröffnete ganz in der Nähe die Marmeladenfabrik Schwartau - die händeringend nach Erbeerzulieferen suchte. So kam es, dass sich Familie Dahl auf Erdbeeren spezialisierte und aus dem Hof ein Erdbeer-Betrieb wurde.

Nach der Wende jedoch erhielt die Familie von der Firma Schwartau die Kündigung. Daraufhin stellten die Dahls die ersten Erdbeer-Verkaufshäuschen auf. 1992 kehrte die Familie auf Wunsch von Karl-Heinz Dahl, dem Sohn von Karl Dahl, auf den ursprünglichen Hof nach Mecklenburg-Vorpommern zurück.

Dort gründete Robert Dahl, Enkel von Karl Dahl und heutiger Inhaber von Karls Erlebnis-Dörfern, seinen eigenen Erdbeerhof, der sich Schritt für Schritt vom Verkaufsort mit Spielplatz zum Freizeitpark entwickelte. Seit 2008 trägt der Hof in Rövershagen den Namen "Karls Erlebnis-Dorf". Seit 2012 eröffnet das Unternehmen weitere Erlebnis-Dörfer in Deutschland.