Döbeln. - Am 23. März 2024 eröffnet Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Auf die Besucherinnen und Besucher warten 43 Attraktionen, sechs Geschäfte sowie sechs Imbisse und Cafés. Was kann man in dem Freizeitpark an der A14 alles machen?

Karls Manufakturen-Markt

Wer das 6.000 Quadratmeter große Hauptgebäude von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln betritt, steht direkt in Karls Manufakturen-Markt - einem Laden, in dem die Besucherinnen und Besucher verschiedene Produkte wie Erdbeerhundekekse, Erdbeerhandcreme, Erdbeersenf oder Kissen in Erdbeerform kaufen können. Darüber hinaus gehören Spiele, Geschirr, Kaffee, Tee, Schokolade und Aufstriche zum Sortiment.

Karls Manufakturen-Markt gibt es in allen sechs Karls Erlebnis-Dörfern in Deutschland. Foto: Imago/ EHL Media

Kaffeekannen-Ausstellung

Ebenfalls im Hauptgebäude befindet sich die Kaffeekannen-Ausstellung. Diese gibt es in jedem der sechs Karls Erlebnis-Dörfer in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens sind in den Ausstellungen insgesamt mehr als 55.200 Kaffeekannen zu sehen.

Eierbechersammlung

Neben der Kaffeekannen-Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher in Döbeln eine Eierbechersammlung mit knapp 4.770 Exemplaren bestaunen. Anders als die Kaffeekannen-Ausstellung gibt es diese Attraktion nur im sächsischen Döbeln.

Die Eierbecher stammen von der Sammlerin Christiane Hasenwinkel aus Döbeln, die seit Jahrzehnten Eierbecher sammelt. Als sie vom Bau des Karls Erlebnis-Dorfes in Döbeln erfuhr, schlug sie Karls-Chef Robert Dahl vor, ihre Sammlung dort auszustellen.

Kreativ-Werkstatt

In der Kreativ-Werkstatt, die sich ebenfalls im Hauptgebäude befindet, kann man Keramik bemalen - etwa Geschirr, Spardosen oder Figuren. Die bemalten Exponate werden in Karls Erlebnis-Dorf gebrannt. Man kann sie ein bis zwei Wochen später im Freizeitpark abholen oder sich per Post zuschicken lassen.

Hof-Küche

Die Hof-Küche ist ein Restaurant im hinteren Teil des Hauptgebäudes. Hier kann man ab acht Uhr frühstücken und am elf Uhr zu Mittag essen. Das Besondere: Die Teller werden gewogen, bezahlt wird nach Gewicht.

Zum Frühstück gibt es Brötchen, Brot, Schinken, Salami, Käse, Leberwurst, Butter, Erdbeermarmelade, Schokoaufstrich oder Honig.Mittags kann man zwischen Schnitzel, Entenkeule, Kartoffeln, Nudeln, Pilzen und Suppen wählen oder sich am Salatbuffet bedienen.

Kuscheltiergarten

Der Kuschentiergarten ist kein Garten mit Kuscheltieren, sondern ein Kuscheltiergeschäft. Hier kann man aus vielen verschiedenen Plüschtierhüllen auswählen und diese befüllen lassen. Am Ende bekommt das Kuscheltier eine "Geburtsurkunde".

Tobeland

Das Tobeland ist ein Indoor-Spielplatz, auf dem Kinder klettern und rutschen können. Außerdem gibt es Spielautomaten und eine kleine Bühne, auf der täglich das Maskottchen Karlchen auftritt.

Fliegende Schokoladentafel

Die fliegende Schokoladentafel ist ein Indoor-Fahrgeschäft für bis zu zwölf Personen. In kreisenden Bewegungen geht es erst langsam, dann immer schneller in die Höhe. Die fliegende Schokoladentafel befindet sich im hinteren Teil des Hauptgebäudes.

Ohne Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder ab einer Größe von 120 Zentimetern mitfahren, mit Begleitung ab einem Meter. Eine Fahrt kostet pro Person drei Euro.

Schokoladenschleuder

Die Schokoladenschleuder ist ebenfalls ein Indoor-Fahrgeschäft und befindet sich direkt neben der fliegenden Schokoladentafel. Dabei handelt es sich um ein rundes Karussell, das sich dreht und auf- und abwärts bewegt.

Mit Begleiung eines Erwachsenen dürfen Kinder ab einer Körpergröße von einem Meter mitfahren, ohne Begleitung ab 120 Zentimetern. Eine Fahrt kostet pro Person drei Euro.

Ausgrabungs-Ausstellung

Bevor die Bauarbeiten für den Freizeitpark beginnen konnten, fanden auf dem Gelände jahrelang archäologische Ausgrabungen statt. Dabei entdeckten Archäologen ein ganzes Dorf aus der frühen Jungsteinzeit.

Nach Angaben des Landesamtes für Archäologie Sachsen (LfA) befand sich hier vor mehr als 7.000 Jahren eine Siedlung mit Dutzenden Häusern. Allein im Bereich des Hauptgebäudes von Karls Erlebnis-Dorf seien mehr als 15 Hausgrundrisse freigelegt worden, teilte das LfA mit. Einige der Funde werden in der Ausgrabungs-Ausstellung gezeigt.

Spielplatz „Baustelle: Ausgrabung"

Dieser Spielplatz wurde speziell für das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln kreiert. Thema des Spielplatzes sind die Ausgrabungen, die vor dem Bau des Freizeitparks auf dem Gelände in Döbeln stattfanden.

Für den Spielplatz wurden unter anderem alte Baufahrzeuge umfunktioniert: Ein Bagger dient nun als Schaukelgestell, die Ladefläche eines Lkw als Rutsche.

Erdbeer-Raupenbahn

Die Erdbeer-Raupenbahn ist eine 140 Meter lange Achterbahn. Ohne Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder ab einer Größe von 120 Zentimetern mitfahren, mit Begleitung ab 90 Zentimetern. Eine Fahrt kostet 3,50 Euro pro Person.

Der Raupenshop

Direkt neben der Erdbeer-Raupenbahn befindet sich der Raupenshop. Dort kann man Kuscheliere, Bonbons, Bücher und T-Shirts im Raupen-Design kaufen.

Traktorbahn

Die Traktorbahn ist ein Fahrgeschäft, bei dem die Kinder in einem echten Traktor sitzen, der auf Schienen fährt. Diese Attraktion gibt es in jedem Karls Erlebnis-Dorf in Deutschland. "Die Traktorbahn ist das Ur-Fahrgeschäft von Karls", sagt Robert Dahl, Gründer von Karls Erlebnis-Dorf, in einem Video.

Die Traktorbahn ist eine kostenpflichtige Attraktion in Karls Erlebnis-Dorf. Wie hoch der Eintritt ist, teilt das Unternehmen auf seiner Webseite nicht mit. Imago/ EHL Media

Tregger-Grill

Im Restaurant "Tregger-Grill" kann man verschiedene Burger wie den "Mecklen-Burger" oder den "Meck Stallbursche" bestellen. Außerdem stehen Nuggets, Salate und Pommes auf der Speisekarte.

Maisscheune

Die Maisscheune ist ein Indoor-Spielplatz. Hier können Kinder unter anderem in einen 60 Zentimeter tiefen Pool springen, der mit 30 Tonnen Mais gefüllt ist.

Mais Mais Baby

Ebenfalls in der Maisscheune befindet sich das Restaurant "Mais Mais Baby". Dort kann man neben warmen Maisgerichten auch Popcorn kaufen.

Mini-Go-Kart-Bahn

Kinder können in kleinen Go-Karts Platz nehmen, aufs Gaspedal drücken und um die Wette fahren.

Riesen-Hüpfkissen

Das Riesen-Hüpfkissen ist ein Klassiker in Karls Erlebnis-Dörfern. Es ist kostenlos und auch für kleinere Kinder geeignet. Man kann entweder am Rand hüpfen oder bis zur höchsten Stelle des Kissens klettern und dort in die Luft springen.

Riesen-Kletterkissen

Das Riesen-Kletterkissen ist ein großes Hüpfkissen, über das ein Netz aus Seilen gespannt ist. Wer es schafft, bis ganz nach oben zu klettern, kann über den ganzen Freizeitpark schauen. Ebenso wie das Riesen-Hüpfkissen ist auch diese Attraktion kostenlos.

Kletter-Erdbeere

Die Kletter-Erdbeere ist ein großes Klettergerüst in Form einer Erdbeere. Diese Attraktion gibt es noch in den Karls Erlebnis-Dörfern Elstal und Warnsdorf.

Die Kletter-Erdbeere gibt es noch in zwei weiteren Karls Erlebnis-Dörfern. Foto: Imago/EHL Media

Senfrutsche

Die Senfrutsche ist eine 13 Meter hohe und 25 Meter lange Wellenrutsche, die von bis zu sechs Kindern nebeneinander auf Matten hinuntergerutscht werden kann. Sie befindet sich im sogenannten Bockwurstland - einem Themenbereich, den es nur im Erlebnis-Dorf in Döbeln gibt.

Die Senfrutsche in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ist 13 Meter hoch und 25 Meter lang. Foto: Imago/ EHL Media

Bockwurstschleuder

Ebenfalls im Bockwurstland befindet sich das Fahrgeschäft Bockwurstschleuder. Zwei Personen sitzen in einem Waggon in Bockwurst-Look, der auf einer Schiene einseitig hochgezogen wird. Oben angekommen, geht es nach einer kurzen Pause steil bergab und auf der anderen Seite wieder hoch. Danach geht es hin und her - solange der Schwung ausreicht.

Das Fahrgeschäft "Bockwurstschleuder" gibt es nur in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Foto: Imago/ EHL Media

3-Gang-Menü

Beim Imbiss "3-Gang-Menü" gibt es keine drei Gänge, sondern einen Snack aus drei Zutaten: Bockwurst, Toast und Senf. Wer experimentierfreudig ist, kann sich auch eine Erdbeer-Bockwurst bestellen.

Ratten-Garage

Wer schon immer mal Ratten aus nächster Nähe beobachten wollte, hat Glück. In der Ratten-Garage in Karls Erlebnis-Dorf ist das möglich.

Ziegengehege "Ich hab Bock"

Wer lieber Ziegen als Ratten anschaut, geht einfach zum Ziegengehege "Ich hab Bock". Die Ziegen haben nicht nur ein eigenes Haus mit Freigehege, sondern können auch auf das Dach des Gebäudes zu steigen. Von dort aus können sie das gesamte Gelände überblicken. Wer will, kann die Ziegen auch streicheln.

Karls Kugel-Trubel

Karls Kugel-Trubel ist eine riesige Holzmurmelbahn bestehend aus drei Strecken. Das Besondere: Die Kinder können die Bahnen nach ihren Wünschen selbst bauen - mit Kurven, Abzweigungen, Tunneln und Schrägen.

Das Erdbeer-Kino

Das Kino befindet sich in einem kleinen Bus. Gezeigt wird ein Film über die Geschichte des Unternehmens Karls.

Erdbeer-Café Elisabeth

Im Erdbeer-Café Elisabeth kann man im Sommer vor allem eines bestellen: Erdbeertorte. Das Café gibt es nicht in allen Karls Erlebnis-Dörfern, sondern nur in Döbeln, Warnsdorf (Schleswig-Holstein) und Koserow (Mecklenburg-Vorpommern).

Erdbeer-Burger

Dieser Imbiss befindet sich direkt am Eingang des Freizeitparks. Dort gibt es - wie der Name schon sagt - Erdbeer-Burger zu kaufen. Ob im Burgerbrötchen oder in der Barbecue-Sauce: Erdbeeren finden sich in allen Burgern auf der Speisekarte.

Karlchens Kutterfahrt

Bei dieser Attraktion können Kinder ferngesteuerte Boote auf einem Teich fahren lassen. Die Boote werden über ein Steuerrad am Zaun gelenkt.

Knollis Maisexpress

Knollis Maisexpress ist eine kostenlose Mini-Achterbahn für Kinder ab zwei Jahren. Damit sich die Achterbahn in Bewegung setzt, müssen Mama, Papa oder eine andere Begleitperson auf ein Fahrrad steigen und kräftig in die Pedale treten.

Maislabyrinth

Das Maislabyrinth eröffnet am 19. Juli 2024. Es geht aber nicht nur darum, den Weg aus dem Labyrinth zu finden. Es sind auch Rätsel versteckt.