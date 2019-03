Sonnig, aber auch stürmisch: Das Wetter beim Ku-Ka-Köthener Rosenmontagszug war ebenso vielfältig wie die Kostüme.

Köthen (dpa) l "KU-KA-KÖ" donnern und gleichzeitig Hüte und Kappen festhalten: Bei sonnigem, aber stürmischem Wetter hat sich in Köthen pünktlich um 11.11 Uhr der größte Rosenmontagsumzug der Region in Bewegung gesetzt. Unter dem Motto "KUKAKÖ it's magic!" zogen etwa 110 Festwagen, Laufgruppen, Kapellen, Cabrios und rund 3000 Mitwirkende durch die Stadt.



20 bis 25 Karnevalsvereine aus dem Land beteiligten sich am Spektakel, das eines der größten in Ostdeutschland ist. Die Straßen in der Innenstadt waren von zahlreichen Schaulustigen gesäumt. Musik schallte aus Lautsprechern und Fanfaren durch die Stadt. Die Jecken riefen immer wieder "KU-KA-KÖ" – der Schlachtruf steht für Kuh-Kaff-Köthen.



Auf dem ersten Wagen fuhren viele Regierungsmitglieder und Fraktionschefs aus dem Landtag mit, darunter Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Bildungsminister Marco Tullner (CDU) war nach eigenem Bekunden erstmals beim Köthener Rosenmontagsumzug dabei: "Ich will mal gucken, sonst bin ich als Hallenser immer in Halle dabei." Auch in der Saalestadt wird kräftig Karneval gefeiert.