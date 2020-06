Zahl der Kinderpornografie-Fälle in Sachsen-Anhalt steigt um 44 Prozent. Symbolfoto: dpa

Durch moderne Fahndungstechnik steigt Zahl der Kinderpornografie-Fälle in Sachsen-Anhalt um 44 Prozent.

Magdeburg l Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen-Anhalt weitaus mehr Fälle von Kinderpornografie bearbeitet, als 2018. Das geht aus den Zahlen der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg hervor. Der Anstieg in diesem Deliktbereich ist mit 44,5 Prozent dazu noch überdurchschnittlich. Bei der Polizei gingen 2019 346 Fälle ein.

128 mehr als 2018. Den Anstieg bestätigt auch der Vizechef der Staatsanwaltschaft Halle, Ulf Lenzner. Bei der dortigen Zentralstelle zur Bekämpfung von Kinderpornografie laufen alle Fäden zusammen.

Aufgrund des höheren Aufkommens dauere die Bearbeitung entsprechend länger. „Wir müssen Prioritäten setzen“, sagt Lenzner. „Zuerst wird in den Fällen ermittelt, wo es brennt. Haftsachen, bei denen die Beschuldigten in Untersuchungshaft sitzen, haben laut Gesetz sowieso Vorrang.“

