Während der MDR "Fakt ist!"-Sendung gerät Ameos-Chef Axel Paeger mit Sachsen-Anhalts Sozialministerin Grimm Benne aneinander.

Magdeburg (dt) l Sachsen-Anhalts Kliniklandschaft ist zerrüttet - einigen Standorten droht Schließung, an anderen wird gestreikt. Bei MDR "Fakt ist!" wurde darüber am Montagabend diskutiert. Zu Gast in der Sendung sind auch Ameos-Chef Axel Paeger und Soziaministerim Grimm-Benne (SPD) - die aufgrund der derzeitigen Situation des Klinikbetreibers aneinandergeraten.

Als Wirtschaftsökonom Gesundheitsökonom Prof. Dr. Reinhard Busse von der TU Berlin darüber spricht, wie sinnvoll wirtschaftliche Zusammenlegungen sind, hängt "Fakt ist"-Moderatorin Anja Heyde mit einer interessanten Frage den Ameos-Chef ins Gespräch: "Überlebt man nicht wirtschaftlich besser, wenn man nicht nach Tarif bezahlt?"."Das ist eine nicht ganz faire Frage", antwortet er. "Sie ist aber natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen", reagiert die Moderatorin. Seit Wochen streiken Ameos-Mitarbeiter im Salzlandkreis an den Standorten Aschersleben, Schönebeck und Staßfurt für mehr Lohn - beziehungsweise eine Anpassung des Tariflohns an den anderer Standorte.

Paeger verweist danna auf die Entwicklungen der letzten Jahre. Man habe die desolaten Kliniken im Salzland 2012 übernommen, betitelte die Übernahme als "schwersten Sanierungsfall im deutschen Krankenhausbereich". Ein Gutachten von Verdi soll damals ergeben haben, dass 360 Mitarbeiter überhängig seien. Laut Paeger hätten die verdi-Betriebsräte dem Klinikbetreiber bei der Problematik nicht helfen können. Ameos habe dann gemeinsam mit den Mitarbeitern beschlossen bei gleicher Bezahlung die Wochenstunden von 40 auf 35 zu kürzen, Peager spricht von "weicher Sanierung" ohne Entlassungen.

Bilder Auch die Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD, vorn rechts) war zu Gast. Foto: Olaf Koch



Der finanzielle Unterschied von 400 oder 500 Euro, den die Mitarbeiter einfordern, liege laute dem Ameos-Chef an dieser verringerten Stundenzahl, die solidarisch beschlossen worden sei. "Und warum streiken die Leute dann?", will Moderatirn Heyde wissen. Paeger entgegnet, es seien vier Prozent die derzeit streiken, 96 Prozent gingen zur Arbeit.

Dann mischt sich Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne ein, spricht von einer völlig anderen Warnehmung Paegers und bittet den Ameos-Chef sich auf Verhandlungen mit Verdi um einen Tarifvertrag einzulassen. "Es sind wesentlich mehr Streikende auf der Straße als sie hier deutlich gemacht haben." Und die Sozial- und Arbeitsministerin legt nach, spricht von einer fahrlässigen Gefährdung aller Standorte durch möglichen Personalmangel als Folge.

"Hören Sie auf Fake News zu verbreiten", erwidert Paeger. Der Ameos-Chef zieht sogar einen Vergleich zu Donald Trump und behauptet, die Ministerin würde ihr Amt dafür benutzen, falsche Tatsachen zu streuen. Paeger geht es dabei um angeblich "kopulente Gewinne, die Ameos erzielen würde, die es aber überhaupt nicht gibt." Die Ministerin erklärt, sie habe ihre Aussage korrigiert und wenn Ameos weiterhin Klinken für Millionen Euro kaufen kann, dann würden auch Millionen für die Personalkosten da sein. Grimm-Benne spielt darauf an, dass der Ameos-Chef noch in der Sendung zu einem anderen Thema erklärte, für Millionen mehre Standorte in einem anderen Bundesland erworben zu haben. "Na das ist ja eine völlig anderen Geschichte", erwidert er. Dabei soll es vorerst bleiben.