Stendal. - Die Suche nach der seit dem 2. Mai 2015 vermissten Inga Gehricke mit Bildern auf Smoothie-Flaschen in 30.000 Supermärkten in Deutschland, der Schweiz und Österreich soll in den nächsten Tagen auslaufen. Das bestätigte der Hersteller „true fruits“ aus Bonn der Volksstimme. „Die Flaschen sind alle aus dem Lager“, sagte eine Sprecherin. Bis Ende des Monats dürften dann alle abverkauft sein. In einigen Supermärkten in Sachsen-Anhalt ist dies schon jetzt der Fall.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.