Die Royals sind in Deutschland unterwegs und legen in Sachsen-Anhalt einen Stopp ein: Prinz Charles besucht das Wörlitzer Gartenreich.

Wörlitz l In Sachsen-Anhalt hat sich royaler Besuch angesagt. Nachdem es lange Zeit nicht sicher war, ob der Prinz von Wales bei seinem Deutschlandbesuch Halt in Sachsen-Anhalt machen wird, ist seit Freitag klar: Charles wird am Mittwoch das Wörlitzer Gartenreich besuchen. Begleitet wird der Sohn Elisabeths der II. von Ministerpräsident Reiner Haseloff und der Direktorin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, Brigitte Mang. Ehefrau Camilla wird beim Abstecher in Sachsen-Anhalt nicht dabei sein. Nach Volksstimme-Informationen wird der Prinz anlässlich seines Besuches einen Baum pflanzen.

Der Besuch im Gartenreich gehört zur Deutschlandreise von Charles und Camilla. Bereits am Dienstag trifft sich der britische Thronfolger mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Angela Merkel lädt das royale Paar ins Kanzleramt ein. In München wollen der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall an einem Essen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder teilnehmen. Bei Gesprächen soll es um klimafreundliches Wachstum und wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen.

In Leipzig wollen sich Charles und Camilla über die „Friedliche Revolution“ informieren, die 1989 das Ende der Teilung Deutschlands eingeläutet hat.

Laut britischer Botschaft sind auch mehrere „Bäder in der Menge“ geplant, so dass so viele Menschen wie möglich den Besuch aus der Nähe erleben können.

Charles sei seit 1962 mehr als 30 mal in Deutschland gewesen - zum Teil privat, ließ die Botschaft verlauten.