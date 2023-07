AfD-Bundesparteitag

Protest in Magdeburg: „Weg mit der Nazi-Pest“

Maximilian Krah aus Sachsen führt die AfD im nächsten Jahr als Spitzenkandidat in die Europawahl. Seine Kandidatur wurde beim Bundesparteitag in Magdeburg auch vom Rechtsaußen-Lager der Partei unterstützt. Am Samstag gab es in der Landeshauptstadt Protestaktionen gegen die AfD.