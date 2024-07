Jetzt mischt auch Sachsen-Anhalt bei der Diskussion um die personelle Ausrichtung der Partei Die Linke mit. Das ist richtig so.

Nachdem bereits die Parteigranden Bartsch und Gysi die Debatte entfacht haben, steigt nun mit Sachsen-Anhalt auch ein erster Landesverband in die Diskussion um die Bundesspitze der Linken ein. Und in der Schärfe der Kritik steht Eva von Angern den beiden Partei-Urgesteinen in nichts nach. Sie bescheinigt Martin Schirdewan und Janine Wissler nichts anderes als ein Scheitern auf ganzer Linie.