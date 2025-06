Die aktuelle Umfrage zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt sieht die CDU im Land vorn. Was folgt daraus?

Die aktuelle Umfrage zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt sieht die CDU im Land vorn. Dass die Union so stabil ist, darf sie in allererster Linie ihrem Ministerpräsidenten Reiner Haseloff verdanken.